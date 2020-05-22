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Galatasaray Vlad Dragomir çin devrede

Cimbom'dan transfer harekatı! İşte yeni 10 numara
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 Giriş Tarihi: 22.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren , çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip gelecek sezon takımda düşünülmeyen ve kontratının son sezonuna girecek olan Younes 'nın yerini doldurmanın planlarını yapmaya başladı. Cimbom Perugia'nın Rumen orta sahası oyuncusunu kadroya katmak için girişimlere başladı.

Devam etmesi planlanan 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak adına antrenmanlarını sürdüren , önümüzdeki sezonun çalışmalarını da sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri de Perugia forması giyen oldu.

Calcio Grifo'ya göre birçok İtalyan ekibinin ilgilendiği Dragomir için Genk temaslarını hızlandırırken ve Galatasaray'ın da oyuncuya yönelik ilgisi sürüyor.

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BELHANDA'NIN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK

Ianis Hagi'nin boşluğunu bir başka Rumen orta saha ile doldurmak isteyen Genk, transfer adına kararlılık gösterse de orta sahada ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve kiralık oyuncular Seri ile Lemina'nın durumlarının netleşmediği Galatasaray da devrede...

Perugia'nın yeni sezon öncesi 3 milyon Euro'luk açığının, oyuncunun satışıyla giderilebileceği aktarılmakta.

HAGİ'YE DANIŞILMIŞTI

2018'de 'in altyapısından Perugia'ya transfer olan 21 yaşındaki oyuncu için Sarı-Kırmızılılar daha önce de temaslarda bulunmuş ve hatta 'in uzun süredir takip ettiği isim için 'den fikir aldığı belirtilmişti.

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