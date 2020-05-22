Galatasaray Vlad Dragomir çin devrede
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip gelecek sezon takımda düşünülmeyen ve kontratının son sezonuna girecek olan Younes Belhanda'nın yerini doldurmanın planlarını yapmaya başladı. Cimbom Perugia'nın Rumen orta sahası oyuncusunu kadroya katmak için girişimlere başladı.
Devam etmesi planlanan 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak adına antrenmanlarını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını da sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri de Perugia forması giyen Vlad Dragomir oldu.
Calcio Grifo'ya göre birçok İtalyan ekibinin ilgilendiği Dragomir için Genk temaslarını hızlandırırken Benfica ve Galatasaray'ın da oyuncuya yönelik ilgisi sürüyor.
BELHANDA'NIN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK
Ianis Hagi'nin boşluğunu bir başka Rumen orta saha ile doldurmak isteyen Genk, transfer adına kararlılık gösterse de orta sahada Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve kiralık oyuncular Seri ile Lemina'nın durumlarının netleşmediği Galatasaray da devrede...
Perugia'nın yeni sezon öncesi 3 milyon Euro'luk açığının, oyuncunun satışıyla giderilebileceği aktarılmakta.
HAGİ'YE DANIŞILMIŞTI
2018'de Arsenal'in altyapısından Perugia'ya transfer olan 21 yaşındaki oyuncu için Sarı-Kırmızılılar daha önce de temaslarda bulunmuş ve hatta Fatih Terim'in uzun süredir takip ettiği isim için Gheorghe Hagi'den fikir aldığı belirtilmişti.
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