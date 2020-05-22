Jose Mourinho'dan Sneijder itirafı!

Tottenham Hotspur menajeri Jose Mourinho, The Athletic' e verdiği bir röportajda Galatasaray'ın eski yıldızı ve Samuel Eto'o hakkında konuştu.

Tottenham Hotspur menajeri Jose Mourinho, The Athletic' e verdiği bir röportajda Inter'deki son günleriyle ilgili itirafta bulundu.

İtalyan ekibinde olağanüstü geçen 2009-10 sezonunun sonunda üçleme yaparak Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, Inter'den Real Madrid'e geçiş süreci hakkında da konuştu.

" Milano'ya dönseydim, taraftarların ve oyuncuların coşkulu tepkileri sonrasında ayrılamayabilirdim," diyen Mourinho, "Bundan çekindim. Kaçtım diyebilirim, onlardan kaçtım" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"

"Marco Materazzi ile son kez konuştuğumda, tüm oyunculara sarılmış gibi oldum, hepsine tek tek sarılmayı kaldıramazdım," diyen tecrübeli antrenör, "Kutlamalarda onlarla birlikte sahadaydım, ancak soyunma odasına geri dönmedim; çünkü veda etmek istemedim. Benim için çok zordu. Real Madrid'le sözleşme imzaladığım için takımla Milano'ya dönmediğimi yazdılar, ama bu doğru değil. Bir prensip anlaşması vardı ancak imza atmamıştık" yorumunu yaptı.

"İMZADAN SONRA MİLANO'YA DÖNEBİLDİM"

O dönem Real Madrid'e gitmeyi çok istediğini belirten Mourinho, "İngiltere ve İtalya'nın ardından İspanya'da da şampiyon olmak istiyordum. Birkaç gün sonra Real Madrid'le sözleşme imzaladım ve ondan sonra Milano'ya dönüp Massimo Moratti ve ailesiyle bir akşam yemeği yiyebildim" şeklinde konuştu.

"ÇOK GARİP"

Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen Eto'o hakkında konuşan Mourinho, "Eto'o'nun kariyeri boyunca Ballon d'Or'u kazanamamış olması çok garip" dedi.

"SNEIJDER İNANILMAZDI"

Mourinho, Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder için ise "Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımız sezon Sneijder inanılmazdı. Hem 3 kupa kazandı ve Dünya Kupası'nda final oynadı. Ancak Ballon d'Or sıralamasında ilk 3'e giremedi. Gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı.

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