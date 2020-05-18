18 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Emre Belözoğlu nankörlük yaptı

Emre Belözoğlu nankörlük yaptı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

geçtiğimiz günlerde paylaşımında Emre Belözoğlu'nun yüzünü sansürlemişti. Brezilyalı yıldız nedenini şöyle açıkladı: "Futbolcular; büyüdükleri, kulüplerden ayrılabilir. Çok takım değiştirdim ama asla problem yaratmadım. Bana ekmek veren kulübe asla nankörlük etmem. Asla kötü konuşmam. Ama o konuştu."

geçtiğimiz günlerde paylaşımında Emre Belözoğlu'nun yüzünü sansürlemişti. Brezilyalı yıldız nedenini şöyle açıkladı: "Futbolcular; büyüdükleri, kulüplerden ayrılabilir. Çok takım değiştirdim ama asla problem yaratmadım. Bana ekmek veren kulübe asla nankörlük etmem. Asla kötü konuşmam. Ama o konuştu."
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