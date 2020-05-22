Galatasaray'da Younes Belhanda görüşme odasına! Menajeri çağrıldı
Yüksek maliyeti ve taraftarla bir türlü arasını düzeltememesi nedeniyle yolların ayrılması planlanan Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila, kulüp tarafından İstanbul'a çağrıldı. D'Avila daha öncesinde Faslı futbolcuya Monaco ve Arap kulüplerinden teklifler olduğunu açıklamıştı. İşte detaylar...
Galatasaray'da gelecek sezon takımda düşünülmeyen ve kontratının son sezonuna girecek olan Younes Belhanda için çare aranıyor. Menajeri William D'Avila, Faslı oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Monaco'nun da talip olduğunu açıklarken yönetim de konuyu görüşmek için D'Avila'yı İstanbul'a çağırdı.
Sabah'ın haberine göre; Salgın döneminin ardından yapılacak görüşmede yönetim, oyuncu için ciddi tekliflerin masaya koyulmasını isteyecek. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro alan oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar bunu menajerine de direkt olarak iletecek.
5 milyon Euro'luk bir gelir bekleyen Aslan, ayrıca Belhanda'nın gelecek yıl alacağı yüksek garanti ücretten de kurtulmayı hesaplıyor.
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