18 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Gözler Komşu’da

Gözler Komşu’da
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

Genç ve gelecek vadeden oyuncuların peşine düşen Galatasaray, ile olan sözleşmesi sona erecek Giorgos Vagiannidis'i listesinde tutuyor.

Genç ve gelecek vadeden oyuncuların peşine düşen Galatasaray, ile olan sözleşmesi sona erecek Giorgos Vagiannidis'i listesinde tutuyor. 18 yaşındaki sağ bek sezon sonunda boşa çıkacak. Bu sezon Yunanistan'da 17 maça çıkan genç isim, 5 gol, 1 asist yaptı. Mariano'nun yerine düşünülüyor.
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