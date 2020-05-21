21 Mayıs 2020, Perşembe

GALATASARAY

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket!

Hakan Çalhanoğlu'ndan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 Giriş Tarihi: 21.05.2020

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran ve teknik direktör 'in raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'da tecrübeli teknik adamın gözdelerinden olan 'ndan sarı-kırımılı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte detaylar...

Milan'da forma giyen milli yıldız , Twitter'da bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi.

Galatasaray'da Belhanda ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Faslı yıldızın yerine kimin transfer edileceği merak konusu. 'in A Milli Takım'ı çalıştırdğı dönemde vazgeçilmezleri arasında olan Hakan Çalhanoğlu da sarı-kırmızılı takımın listesinde bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu, Twitter'da bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi.

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