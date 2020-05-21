Galatasaray'da flaş Balotelli gelişmesi!

Sezonun sona ermesiyle Florin Andone ile yollarını ayıracak olan ve Club Brugge takımından dönecek olan Mbaye Diagne'yi de kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılılar, gündemine Mario Balotelli'yi almıştı. Brescia'dan ayrılacağı öne sürülen İtalyan yıldız için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'da Mario Balotelli sesleri yükselmeye başladı. Brescia ile yollarını ayırmayı planlayan yıldız futbolcunun Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama ve Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, kulüplerle görüşmelere başlarken, İtalyan basınına göre Balotelli'nin Galatasaray'a daha yakın olduğu ifade edildi. Bu sezon Brescia formasıyla 19 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve önümüzdeki sezon İtalya'da forma giymek istemediği belirtildi.

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