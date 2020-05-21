21 Mayıs 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da flaş Balotelli gelişmesi!

Galatasaray'da flaş Balotelli gelişmesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Sezonun sona ermesiyle Florin Andone ile yollarını ayıracak olan ve takımından dönecek olan Mbaye Diagne'yi de kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılılar, gündemine 'yi almıştı. Brescia'dan ayrılacağı öne sürülen İtalyan yıldız için ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu ileri sürüldü.

'da sesleri yükselmeye başladı. Brescia ile yollarını ayırmayı planlayan yıldız futbolcunun ekiplerinden Vasco da Gama ve Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, kulüplerle görüşmelere başlarken, İtalyan basınına göre Balotelli'nin Galatasaray'a daha yakın olduğu ifade edildi. Bu sezon Brescia formasıyla 19 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve önümüzdeki sezon 'da forma giymek istemediği belirtildi.

Menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe... haberin devamı

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