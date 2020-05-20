20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'e corona virüsü salgını sonrası verilen arayı transfer çalışmaları yürüterek değerlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe, Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus karşı karşıya gelmişti. Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği ismi, Kanarya da uzun süredir takip ediyordu. Genç yıldız'ın menajeri de yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 23:19
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Menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe bir yıldız oyuncu için daha karş�� karşıya gelmişti.

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Menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus için iki ezeli rakiplerin yarış içinde olduğu iddia edilmişti.

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Menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Ganalı genç orta saha oyuncusunun transferinde kimin mutlu sona ulaşacağı ise merak konusu olmuştu.

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Menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

TERİM'İN GÖZDESİYDİ

Galatasaray'da Fatih Terim, yönetime verdiği raporda genç orta saha oyuncusunun kesinlikle alınmasını istemişti.

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Menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu, sarı-lacivertli takımın genç yıldızı Comolli döneminden bu yana izlediği iddia edilmişti.

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