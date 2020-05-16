16 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Cengiz sevinci

Cengiz sevinci
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Başkan, hastaneden taburcu oldu. Gülerek çıkan Cengiz, “Her şey kontrol altında” dedi. Camia rahat bir nefes aldı.

Geçtiğimiz hafta ciddi bir beyin operasyonu geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü Koşuyolu Yeditepe Hastanesi'nden dün taburcu oldu. Eşi, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hastaneden çıkan Cengiz'in neşeli tavırları herkesi mutlu etti. Kısa bir açıklama yapan Başkan, "Gerekli açıklamaları yapacağız. Hiç merak etmeyin. Komadan çıktığım andan itibaren her şey kontrol altında" ifadesini kullandı. Cengiz'in doktoru Uğur Türe, başkanın durumunun iyi olduğunu belirterek, bundan sonra kemoterapi sürecinin başlayacağını söyledi. Türe, "Üç adet beyincikte ve beyin sapında tümörü vardı. Tamamen çıkardık. Evine dinlenmeye gidiyor. Bunların hepsini en iyi şekilde atlatacağına eminim" ifadelerini kullandı.

UYANIR UYANMAZ YÖNETİMİ TOPLADI!
Zor bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Doktor Uğur Türe, Mustafa Cengiz'le sadece tek bir konuda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Türe, "Uyanır uyanmaz Galatasaray yönetim kurulunu topladı. Onu yasakladım. Böyle moralli olması gerekiyor. İnşallah böyle gidecek" dedi.
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