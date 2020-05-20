20 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaraylı Sofiane Feghouli Eyüp Sultan'ı ziyaret etti

Feghouli'den Eyüp Sultan'a ziyaret
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

'ın yıldız futbolcusu ailesiyle birlikte ramazan ayında oldukça fazla ziyaretçisi olan 'ı ziyaret etti. Cezayirli oyuncu, sosyal medyadan Eyüp Sultan gezisi ile ilgili fotoğraf ve video paylaştı.

'ın yıldız futbolcusu , ramazan ayında oldukça fazla ziyaretçisi olan 'ı ziyaret etti. Ailesiyle birlikte gezintiye çıkan Sofiane Feghouli, gezi fotoğraf ve videolarını sosyal medyadan paylaştı.

İŞTE SOFIANE FEGHOULI'NİN EYÜP SULTAN PAYLAŞIMLARI


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