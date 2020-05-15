15 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaraylı Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi

Sessiz sedasız evlendi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

Galatasaraylı futbolcu , bir süredir birlikte olduğu oyuncu ile dünya evine girdi. 'nde gerçekleştirilen nikah töreninde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şahitlik yaptı.

Galatasaraylı futbolcu , geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu oyuncu ile hayatını birleştirdi. Nikah töreninin şahitliğini ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.

Corona virüsü salgını nedeniyle 'nde sade bir tören gerçekleştiren ikilinin nikahına sadece aileleri katıldı. Çift, önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve mayıs ayında belirlenen tarihte evlendiklerini belirtti.

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