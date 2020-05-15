15 Mayıs 2020, Cuma
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Galatasaraylı Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi
Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Şilan Makal ile dünya evine girdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen nikah töreninde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şahitlik yaptı.
Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Şilan Makal ile hayatını birleştirdi. Nikah töreninin şahitliğini ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.
Corona virüsü salgını nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sade bir tören gerçekleştiren ikilinin nikahına sadece aileleri katıldı. Çift, önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve mayıs ayında belirlenen tarihte evlendiklerini belirtti.
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