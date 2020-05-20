21 Mayıs 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray corona virüsü testlerini açıkladı

Galatasaray Covid-19 test sonuçlarını açıkladı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

Kulübü, futbolcular ve tenik heyete bu sabah yapılan coronavirüs testlerinin tamamının negatif sonuçlandığını açıkladı.

Bütün takıma corona virüsü testi yapan 'dan sevindiren haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda yapılan Covid-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

İŞTE GALATASARAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

Galatasaray Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır.

Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır.

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