20 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Onyekuru-Belhanda takası

Onyekuru-Belhanda takası
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

kulübüne, Younes Belhanda ile ilgili bir başvuru yok. Ancak menajeri D'Avila'nın, Monaco'nun Faslı oyuncuya talip olduğunu açıklaması sarı-kırmızılı yöneticileri heyecanlandırdı. Eğer böyle bir ilgide gerçeklik payı varsa Belhanda ile Onyekuru takasını gündeme getirebileceklerini ilettiler.

kulübüne, Younes Belhanda ile ilgili bir başvuru yok. Ancak menajeri D'Avila'nın, Monaco'nun Faslı oyuncuya talip olduğunu açıklaması sarı-kırmızılı yöneticileri heyecanlandırdı. Eğer böyle bir ilgide gerçeklik payı varsa Belhanda ile Onyekuru takasını gündeme getirebileceklerini ilettiler. Bu arada Garry Rodrigues için henüz ödemeleri tamamlayamayan Ittihad, Belhanda için bir teklif yapsa bile değerlendirilmeyecek.

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