Balotelli transferinde flaş gelişme! Galatasaray...
Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Sezon başında kiraladığı Andone ve teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Mbaye Diagne ile yollarını ayıracak olan Cimbom'un Brescia'dan ayrılacağı konuşulan Mario Balotelli ile ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcü için nabız yoklamaya devam ederken, dış basınından 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın forvet transferi için listesine aldığı isimlerden olan Mario Balotelli hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcunun, Brescia ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenirken, 29 yaşındaki tecrübeli ismin takımın küme düşme ihtimali sonrası serbest bırakılabileceği ifade ediliyor.
Öte yandan yıldız futbolcuya Güney Amerika'dan da talipler çıktı. Brezilya takımlarından Flamengo, Botafogo ve Vasco de Gama'nın Balotelli'yi kadrosuna katmak istedikleri aktarıldı.
Kariyerinde Liverpool, Milan, Inter, Marsilya ve Manchester City gibi takımlarda forma giyen Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı ile çıktığı 36 maçta 14 gole imzasını atmıştı.
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