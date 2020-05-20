Galatasaray yeni tip corona virüsü (Covid-19) testine girdi! Sonuca göre...

Bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'da, antrenmanlar durdurulmuştu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular corona virüsü testine girdi ve çıkacak sonuca göre idman programı düzenleneceği bildirildi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Covid-19 testinden geçti. Sarı-kırmızılıların testlerin sonuçlarına göre hareket edeceği ve antrenman programının belirleneceği kaydedildi.

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından testlerin yeniden yapılmasına karar verilmişti. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına da son vermişti.

Bugün sabah saatlerinde sağlık ekiplerinin tesislere gelmesinin ardından; sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Kovid-19 testine tabi tutuldu. Bugünkü programda antrenman olmadığı için testlerin yapılmasının ardından futbolcular, tesislerden ayrıldı. Test sonuçlarının bu gece ya da yarın belli olması bekleniyor.

SONUÇLARA GÖRE ANTRENMAN PROGRAMI BELLİ OLACAK

Galatasaray testlerin sonuçlarına göre hareket edecek. Gerçekleştirilen testlerden negatif sonuçlar çıkarsa, sarı-kırmızılılar kısa sürede antrenmanlara başlayacak. Pozitif vakaya rastlanması halinde ise durum bir kez daha gözden geçirilecek.

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