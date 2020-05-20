20 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray yeni tip corona virüsü (Covid-19) testine girdi! Sonuca göre...

G.Saray'a corona testi! Sonuca göre...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

Bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından 'da, antrenmanlar durdurulmuştu. Sarı-kırmızılılarda , teknik ekip ve futbolcular corona virüsü testine girdi ve çıkacak sonuca göre idman programı düzenleneceği bildirildi.

'da , teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Covid-19 testinden geçti. Sarı-kırmızılıların testlerin sonuçlarına göre hareket edeceği ve antrenman programının belirleneceği kaydedildi.

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından testlerin yeniden yapılmasına karar verilmişti. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 'ndeki çalışmalarına da son vermişti.
Bugün sabah saatlerinde sağlık ekiplerinin tesislere gelmesinin ardından; sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Kovid-19 testine tabi tutuldu. Bugünkü programda antrenman olmadığı için testlerin yapılmasının ardından futbolcular, tesislerden ayrıldı. Test sonuçlarının bu gece ya da yarın belli olması bekleniyor.

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SONUÇLARA GÖRE ANTRENMAN PROGRAMI BELLİ OLACAK

Galatasaray testlerin sonuçlarına göre hareket edecek. Gerçekleştirilen testlerden negatif sonuçlar çıkarsa, sarı-kırmızılılar kısa sürede antrenmanlara başlayacak. Pozitif vakaya rastlanması halinde ise durum bir kez daha gözden geçirilecek.

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