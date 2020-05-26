Galatasaray'da flaş Garry Rodrigues gelişmesi! Anlaşma tamam

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'e gönderdiği ve sezon başında 2 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralanan Garry Rodrigues ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, 10 milyon 250 bin Euro karşılığında sattığı 29 yaşındaki futbolcunun geciken bonservis taksidi konusunda Arap kulübüyle anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues için Al Ittihad Kulübü, Galatasaray'a olan bonservis taksidi borcunu ödeyecek. Sarı-kırmızılıların taksidin gecikmesi sonrası FIFA'ya gitmeye hazırlandığı biliniyordu. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde kalan 500 bin dolar için anlaşma sağlandı.

Galatasaray'ın 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığında Al Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues için son taksit ödenmemişti. Kalan 500 bin dolarlık taksit üzerinden görüşme gerçekleştiren iki kulüp, 250 bin dolar ödenmesi karşılığında anlaşma sağladı. Arap basınında yer alan haberlere göre, Al Ittihad Kulübü 250 bin dolarlık ödemeyi Türkiye'de bankaların açılmasıyla birlikte yaparak taksidi bitirecek.

Al Ittihad ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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