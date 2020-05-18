18 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz açıklaması! Son durumu...

Albayrak'tan Mustafa Cengiz açıklaması! Son durumu...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 Giriş Tarihi: 18.05.2020

İkinci Başkanı , ameliyat olan Galatasaray Kulübü Başkanı için açıklama yaptı. Albayrak, "Sevgili abicim Dursun Buğra'ya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam Yüce Allahım senden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Başkanı mide kanaması sebebiyle bu sabah ameliyata alınmıştı. Galatasaray da konuyla ilgili "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup operasyon halen devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." açıklamasını yapmıştı

İkinci Başkan , Mustafa Cengiz'in ameliyattan çıktığını açıkladı. Albayrak, "Sevgili abicim Dursun Buğraya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam Yüce Allahım senden razı olsun." şeklinde paylaştım yaptı.

Mustafa Cengiz ameliyat oldu! İlk açıklama geldi haberin devamı

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