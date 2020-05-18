Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz açıklaması! Son durumu...
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyat olan Galatasaray Kulübü Başkanı için açıklama yaptı. Albayrak, "Sevgili abicim Dursun Buğra'ya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam Yüce Allahım senden razı olsun." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide kanaması sebebiyle bu sabah ameliyata alınmıştı. Galatasaray da konuyla ilgili "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup operasyon halen devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." açıklamasını yapmıştı
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in ameliyattan çıktığını açıkladı. Albayrak, "Sevgili abicim Dursun Buğraya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam Yüce Allahım senden razı olsun." şeklinde paylaştım yaptı.
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