14 Mayıs 2020, Perşembe

GALATASARAY

Andone dönüyor

Andone dönüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Florin Andone, İstanbul’a veda etmeye hazırlanıyor. Galatasaray’ın futbolcuyla yola devam etmeyeceği ve Andone’nin sezon sonunda Brighton’a döneceği ifade edildi.

Florin Andone, İstanbul'a veda etmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın futbolcuyla yola devam etmeyeceği ve Andone'nin sezon sonunda Brighton'a döneceği ifade edildi. Öte yandan Rumen basınındaki haberlere göre, Ianis Hagi'nin formasını giydiği Rangers, Andone ile ilgileniyor.
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