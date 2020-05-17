UEFA'dan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihindeki finalinde Arsenal'i penaltılar sonucu mağlup ederek müzesine götürdüğü UEFA Kupası için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların Twitter hesabında yapılan paylaşımda "Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz hiç fark etmedi; tek ihtimali olanlar hepsini dize getirip 17 Mayıs'ta kupayı Türkiye'ye armağan etti. #TarihBirKereYazıldı ve Türkiye'de hiçbir takım Galatasaray olamadı!" ifadeleri kullanıldı.