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GALATASARAY

UEFA'dan Galatasaray paylaşımı

UEFA'dan Galatasaray paylaşımı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

, 'ın 2000 tarihinde kazandığı UEFA Kupası'nın 20. yıl dönümünde hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımda bulundu.

'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'nın başkenti Kopenhag'ın 20 yıl önce ev sahipliği yaptığı ve sarı-kırmızılıların 'nin takımını penaltı atışları sonucu 4-1 yendiği final maçından görüntülere yer verildi.

'ın 2000 yılında kazandığı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası, 2009-2010 sezonundan beri UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenleniyor.

Galatasaray'dan UEFA Kupası paylaşımı haberin devamı


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