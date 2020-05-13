Başkan bugün taburcu edilecek

Galatasaray'da bir yandan da gözler Başkan Mustafa Cengiz'den gelecek güzel haberlerde... Yaklaşık 10 saat süren ciddi bir beyin ameliyatı geçirirken başkanın durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu olacağı öğrenildi.

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Galatasaray'dabir yandan da gözler Başkan Mustafa Cengiz'den gelecek güzel haberlerde... Cengiz yaklaşık 10 saat süren ciddi bir beyin ameliyatı geçirirken başkanın durumunun iyi olduğu bildirildi. Bugün taburcu olması beklenilen Galatasaray Başkanı'nın tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.