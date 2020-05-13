13 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Başkan bugün taburcu edilecek

Başkan bugün taburcu edilecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Galatasaray'da bir yandan da gözler Başkan Mustafa Cengiz'den gelecek güzel haberlerde... Yaklaşık 10 saat süren ciddi bir beyin ameliyatı geçirirken başkanın durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu olacağı öğrenildi.

Galatasaray'da bir yandan da gözler Başkan Mustafa Cengiz'den gelecek güzel haberlerde... Cengiz yaklaşık 10 saat süren ciddi bir beyin ameliyatı geçirirken başkanın durumunun iyi olduğu bildirildi. Bugün taburcu olması beklenilen Galatasaray Başkanı'nın tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.
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