13 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Diagne'den Galatasaray'a: Beni kurtarın!

Diagne'den Galatasaray'a: Beni kurtarın!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.05.2020

Galatasaray'ın 'a kiraladığı Mbaye Diagne, Knokke'deki kiralık evini boşaltmak zorunda... Eğer bunu yapmazsa, sınır dışı edilme tehlikesi bulunuyor. Diagne'nin ortaya çıkan bu durum sonrasında Galatasaray'a başvurduğu ve İstanbul'a gelmek için yardım istediği bildirildi.

Galatasaray'ın 'a kiraladığı Mbaye Diagne, Knokke'deki kiralık evini boşaltmak zorunda... Eğer bunu yapmazsa, sınır dışı edilme tehlikesi bulunuyor. Ev sahibinin gönderdiği belgeler, Diagne'nin avukatına ulaşırken, 10 günlük süre şimdiden başladı. Diagne'nin ortaya çıkan bu durum sonrasında Galatasaray'a başvurduğu ve Belçika'dan ayrılmak ve İstanbul'a gelmek için yardım istediği bildirildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Ahmed Musa'dan Galatasaray açıklaması Ahmed Musa'dan Galatasaray açıklaması
Emre Kılınç'ın menajerinden transfer sözleri! Galatasaray... Emre Kılınç'ın menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...
Canlı yayında açıkladı! İşte istifanın perde arkası Canlı yayında açıkladı! İşte istifanın perde arkası
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör