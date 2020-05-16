16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Galatasaray'dan sürpriz transfer! 'Yeni Neymar' Aslan oluyor
Corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen arayı fırsat olarak değerlendirerek transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda kadrosunu gençleştirmeyi planlayan ve bu doğrultuda girişimlerde bulunan sarı-kırmızılıların, 'Yeni Neymar' olarak adlandırılan ve İngiliz devi Liverpool'un da istediği Brezilyalı yıldızın transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...
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