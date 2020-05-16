16 Mayıs 2020, Cumartesi

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! 'Yeni Neymar' Aslan oluyor

Corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen arayı fırsat olarak değerlendirerek transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda kadrosunu gençleştirmeyi planlayan ve bu doğrultuda girişimlerde bulunan sarı-kırmızılıların, 'Yeni Neymar' olarak adlandırılan ve İngiliz devi Liverpool'un da istediği Brezilyalı yıldızın transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 12:24
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Galatasaray'dan sürpriz transfer! 'Yeni Neymar' Aslan oluyor

Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar start aldı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! 'Yeni Neymar' Aslan oluyor

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda hareket eden Aslan, scout ekibinin tecrübeli çalıştırıcıya önerdiği isimleri de gündemine aldı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! 'Yeni Neymar' Aslan oluyor

Bu doğrultuda sezon sona ermeden somut adımlar atmaya hazırlanan Cimbom, transferdeki önceliğini yerli ve gelecek vadeden oyunculara verdi.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! 'Yeni Neymar' Aslan oluyor

Türkiye'de ve Avrupa'da forma giyen birçok yerli ismi gündemine alan sarı-kırmızıların; Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile ön protokol imzaladığı iddia edilirken, Erdoğan Yeşilyurt, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Mert Çetin, Nazım Sangare ve Eray Cömert gibi isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! 'Yeni Neymar' Aslan oluyor

Transferdeki ilk hedefini takımdaki yerli rotasyonunu genişletmek olarak belirleyen Galatasaray, takımın yaş ortalamasını da düşürmek istiyor.

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