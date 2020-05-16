Galatasaray'dan sürpriz transfer! 'Yeni Neymar' Aslan oluyor

Türkiye'de ve Avrupa'da forma giyen birçok yerli ismi gündemine alan sarı-kırmızıların; Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile ön protokol imzaladığı iddia edilirken, Erdoğan Yeşilyurt, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Mert Çetin, Nazım Sangare ve Eray Cömert gibi isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.