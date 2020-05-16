16 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Mario Jardel yine Emre Belözoğlu'nu yok saydı! Bu kez...

Jardel Emre Belözoğlu'nu yok saydı! Bu kez...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Galatasaray'ın 2000'li yılların başında kazandığı başarılarda büyük emeği olan , adını sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri arasına yazdırmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir videoda Emre Belözoğlu'nu sansürleyen 'Süper Mario', bu kez fotoğrafını da sansürledi.

2001\02 sezonlarında Galatasaray'da top koşturan ve sarı-kırmızılı formayla kısa sürede büyük başarılara imza atan , bu aralar yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde, Galatasaray formasıyla çıktığı bir karşılaşmanın videosunu paylaşan Jardel, şu an Fenerbahçe'de top koşturan eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun suratını sansürlemişti.

Bu sefer de Instagram hesabından eski bir maç öncesi görüntüsünü paylaşan eski futbolcu, Belözoğlu'nun suratını yine sansürledi ve "Sonsuza dek Galatasaraylısınız ya da hiçsiniz" notunu düştü.

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