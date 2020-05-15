15 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Evander bombası!

Süper Lig devinden Evander bombası!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan ve bu doğrultuda ofansif orta saha arayan , transferini oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle askıya aldı. Bu bölgeye uygun maliyetli bir oyuncu kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Evander'in transferi için harekete geçti.

'de bitime 8 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren 'da yaz dönemi için çalışmalar hızlandı. İç ve dış transferde büyük değişiklikler yapmayı planlayan ve neredeyse her bölgeye takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, gündemine aldığı 'ten kulübü Nordsjaelland'ın 8 milyon Euro talep etmesi nedeniyle vazgeçti.

Takvim'de yer alan habere göre, Kudus transferinin rafa kaldırılmasının ardından orta saha arayışlarını hızlandıran Cimbom'da geçtiğimiz devre arası da gündeme gelen Brezilyalı Evander ilk hedef olarak belirlendi.

SEZON SONU GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Evander için Galatasaray yönetimi, sezon sonu Midtjylland ile masaya oturmayı planlıyor. Midtjylland, Evander için 2.5 milyon Euro ödemişti.

BU SEZON 17 GOLE KATKI SAĞLADI

Orta sahada 8 numarada görev yapan Evander, golcü özelliği ile de dikkat çekiyor. Brezilyalı bu sezon 25 maçta 8 gol, 9 asistlik bir performansla 17 gole katkı sağladı.

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