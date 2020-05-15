15 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçeli yıldız Galatasaray yolunda! Hasan Ali Kaldırım derken...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dört koldan oyuncu arayışlarını sürdüren ve adı Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile anılan Cimbom'un, sarı-lacivertlilerin başka bir yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 12:57
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Fenerbahçeli yıldız Galatasaray yolunda! Hasan Ali Kaldırım derken...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da başlayacağını duyurduğu Süper Lig için sahaya inen Galatasaray'a transfer çalışmaları başladı.

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Fenerbahçeli yıldız Galatasaray yolunda! Hasan Ali Kaldırım derken...

Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda somut adımlar atacak.

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Fenerbahçeli yıldız Galatasaray yolunda! Hasan Ali Kaldırım derken...

Yeni sezonda Avrupa kupalarına katılarak üç kulvarda birden mücadele etmeyi amaçlayan Cimbom, geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

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Fenerbahçeli yıldız Galatasaray yolunda! Hasan Ali Kaldırım derken...

Bu doğrultuda önceliği yerli futbolculara veren Aslan'ın Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile gelecek sezon için anlaşma sağladığı öne sürüldü.

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Fenerbahçeli yıldız Galatasaray yolunda! Hasan Ali Kaldırım derken...

Nazım Sangare, Mert Çetin, Eray Cömert, Cenk Özkaçar, Erdoğan Yeşilyurt, Alpaslan Öztürk, Mert Müldür, Okay Yokuşlu ve Enes Ünal gibi oyuncular için de nabız yoklayan Galatasaray'ın gündemine gelen son isimlerden biri Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım...

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