Fenerbahçeli yıldız Galatasaray yolunda! Hasan Ali Kaldırım derken...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dört koldan oyuncu arayışlarını sürdüren ve adı Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile anılan Cimbom'un, sarı-lacivertlilerin başka bir yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 12:57 ABONE OL