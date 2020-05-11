11 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Mandzukic icin şartlar degisti

Mandzukic icin şartlar degisti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Hırvatistan'ın 24 Sata gazetesi, 'in daha önce Galatasaray'a getirmek istediği Mario Mandzukic için bu kez çok daha farklı şartlara sahip olduğunu yazdı.

Hırvatistan'ın 24 Sata gazetesi, 'in daha önce Galatasaray'a getirmek istediği Mario Mandzukic için bu kez çok daha farklı şartlara sahip olduğunu yazdı. Sarı- kırmızılıların daha önce Hırvat oyuncuyu alabilecek bonservis gücüne sahip olmadığı ancak durumun şimdi çok farklı olduğu belirtildi. Al Duhail'de mutlu olmayan Mandzukic'in Avrupa'ya dönmek istemesinin de avantaj olduğu belirtildi.

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