Mandzukic icin şartlar degisti

Hırvatistan'ın 24 Sata gazetesi, Fatih Terim'in daha önce Galatasaray'a getirmek istediği Mario Mandzukic için bu kez çok daha farklı şartlara sahip olduğunu yazdı.

Hırvatistan'ın 24 Sata gazetesi, Fatih Terim'in daha önce Galatasaray'a getirmek istediği Mario Mandzukic için bu kez çok daha farklı şartlara sahip olduğunu yazdı. Sarı- kırmızılıların daha önce Hırvat oyuncuyu alabilecek bonservis gücüne sahip olmadığı ancak durumun şimdi çok farklı olduğu belirtildi. Al Duhail'de mutlu olmayan Mandzukic'in Avrupa'ya dönmek istemesinin de avantaj olduğu belirtildi.

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