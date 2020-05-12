12 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Maicon'un akıbeti belli oldu! Gidiyor mu?

Maicon'un akıbeti belli oldu! Gidiyor mu?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımına kiraladığı 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Arabistan'da kalmak istediğini bildiren Brezlyalı stoperin bu düşüncesine, yeni transferlere kaynak yaratmak için sarı-kırmızılı takımın da onay vermesi bekleniyor. Arap basını da imzanın yakın olduğunu okuyucularına aktardı. İşte detaylar...

Galatasaray'a müjdeli haber artık çok yakın... Suudi basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre sarı kırmızılı kulüp, Al Nasr yetkilileriyle konusunda anlaşmaya çok yaklaştı.

Brezilyalı savunmacıyı satarak transferde elini güçlendirmek isteyen Cimbom için yazılan haber şu şekilde;

"Dr. Safwan al-Suwaiket başkanladığındaki Suudi kulübü Al Nasr, orta saha oyuncusu Petros ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Kulüp yönetimi, önümüzdeki saatlerde Petros ile sözleşmenin yenilendiğini açıklayacak.

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SIRADA MAICON VAR! İMZA...

Öte yandan Al Nasr yönetimi, Türk kulübü Galatasaray ile görüşmelerinde sona geldi. Bu transfer görüşmesinin nihai karara bağlanması ve Brezilyalı savunmacı Maicon ile yeni bir sözleşme imzalanması artık çok yakın."

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