Galatasaray'da yıldız isim imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde radikal değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyla 2024 yılına kadar anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 11:58 ABONE OL