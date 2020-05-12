12 Mayıs 2020, Salı

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Galatasaray'da yıldız isim imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde radikal değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyla 2024 yılına kadar anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 11:58
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Galatasaray'da yıldız isim imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Corona virüsü sonrası lige verilen aranın ardından sahaya inerek çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'da yıldız isim imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Yardımcı antrenör Hasan Şaş ile yollarını ayıran, bir diğer yardımcı Ümit Davala'nın da takımdan ayrılması beklenen Cimbom, iç ve dış transferde somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'da yıldız isim imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Dış transferde ilk olarak yerli oyunculara yönelen ve birçok isimle temas kuran Aslan'ın Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşması sağladığı öne sürüldü.

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Galatasaray'da yıldız isim imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

İç transferde de büyük değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar, ilk olarak sözleşmeleri sona eren Nagatomo ile Mariano ile yollarını ayıracak.

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Galatasaray'da yıldız isim imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Sözleşmesi biten Selçuk İnan'ın emekli olarak teknik ekibe katılması beklenirken, Ryan Donk'a ise 1 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek. Arap kulüplerinin gözdeleri Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'ye ise gelen teklifler değerlendirilecek.

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