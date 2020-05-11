Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Yeni adresi Florya...

Menajer Arturo Jimenez, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Şilili oyuncuyu, şimdiden G.Saray’a önerdi. Mariano’yu göndermeye hazırlanan yönetim, Mauricio Isla ile görüşmelere başladı

BIR sürpriz daha gerçekleşti. Koronavirüs krizi ve yaşanan sağlık sorunları nedeniyle Güney Amerika'ya dönme fikrinden vazgeçen Mauricio Isla'nın menajeri Arturo Jimenez, Şilili oyuncuyu Galatasaray'a önerdi. Fenerbahçe'yle bu aşamada anlaşmalarının çok olası görünmediğini kaydeden menajer Jimenez, bizzat sarı-kırmızılı kulübe gönderdiği faksta görüşmelere başlamak için herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Sözleşmesi bitecek olan Mariano'yu göndermeye hazırlanan Galatasaray'da böylece Isla defteri açıldı.

ERSUN YANAL 'ISLA KALSIN' DEMİŞTİ

Yönetim, oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeri ve oyuncu ile temas kurdu. Adaylar arasına Isla da eklenirken Fatih Terim'in 31 yaşındaki sağ bek için nasıl bir karar vereceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Ersun Yanal'ın talebi ile Fenerbahçe'nin Isla'ya yıllık 1.2 milyon euro teklif ettiği ifade edilmiş ancak Yanal'ın ayrılmasının da etkisiyle görüşmelerin devamı gelmemişti. Geçtiğimiz günlerde Olympiakos ile de anılan ve ülkesinden de teklifler aldığı belirtilen Isla'nın Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

6 KUPASI VAR

Kariyerinde 6 kupa kaldıran başarılı sağ bek, Şili Milli Takımı formasıyla 2 kez Copa America'da mutlu sona ulaştı. Juventus kariyerinde 3 Serie A şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, Juventus'un rezerv takımında İtalya Süper Kupa şampiyonluğu da elde etti.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola altyapısından çıktığı Universidad Catolica'da start veren Mauricio Isla, kariyerinde daha önce Fenerbahçe dışında Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Marsilya ve Cagliari'de de top koşturdu.

Şili Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Isla, milli formayla 115 karşılaşmaya çıkarken, söz konusu müsabakalarda 4 gollük katkı sağladı.

Fenerbahçe'ye 21 Temmuz 2017'de Cagliari'den bedelsiz olarak gelen Mauricio Isla, sarı-lacivertli takımda 91 maça çıktı. 13 asist yaparken gol atamadı.

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