Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray transferde atağa kalkıyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mali zorluklar yaşayan takımlar arasında olan Galatasaray, bu kapsamda bonservisi elinde olan isimlere öncelik vermişti. Sarı-kırmızılılar için birçok isim yazılırken, teknik direktör Fatih Terim transfer listesini yönetime iletti. İşte o isimler ve detaylar...