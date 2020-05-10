10 Mayıs 2020, Pazar

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Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray transferde atağa kalkıyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mali zorluklar yaşayan takımlar arasında olan Galatasaray, bu kapsamda bonservisi elinde olan isimlere öncelik vermişti. Sarı-kırmızılılar için birçok isim yazılırken, teknik direktör Fatih Terim transfer listesini yönetime iletti. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 15:18
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Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray transferde atağa kalkıyor

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, topladığı 50 puanla, lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

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Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray transferde atağa kalkıyor

Sezonu mutlak şampiyon tamamlayarak kupaya uzanmak isteyen sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon da kupayı kimselere kaptırmak istemiyor.

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Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray transferde atağa kalkıyor

Çalışmalarını bu yönde sürdüren Aslan için, birçok isim yazılıp çizilmeye devam ederken, Terim genç ve rotasyonlu bir kadro kurma gayretinde.

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Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray transferde atağa kalkıyor

Yeni sezonda hücum hattında değişiklik planlayan Galatasaray ile ilgili her yeni gün farklı bir iddia öne sürülürken kiralık planları da konuşulmaya başladı.

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Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray transferde atağa kalkıyor

Aslan'ın geçen sezonun devre arasında renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ettiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da oynayan golcü Ze Luis için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

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