Son dakika: Galatasaray'dan Hasan Şaş'ın istifası sonrası ilk açıklama!

Galatasaray'da flaş istifa... Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, kendi isteği ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şaş, Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.