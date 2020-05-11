11 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'dan Hasan Şaş'ın istifası sonrası ilk açıklama!

Galatasaray'dan istifa sonrası ilk açıklama!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

'da Yardımcı Antrenör , sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Kulübümüzde, Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Galatasaray'da flaş istifa! haberin devamı

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