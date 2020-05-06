Son dakika: Galatasaray antrenmanlara başladı! İşte ilk görüntüler

Yaz transfer döneminde kiralık gelen Florin Andone ile yola devam etmeyecek Galatasaray'da, Falcao'nun yanına forvet takviyesi gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılılar, Watford'un genç yıldızı Luis Suarez için Diagne+para teklif etmişti. İngiliz temsilcisi sarı-kırmızılılardan flaş bir istekte bulundu. İşte detaylar...