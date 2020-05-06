06 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray antrenmanlara başladı! İşte ilk görüntüler

G.Saray antrenmanlara başladı! İşte ilk görüntüler...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 Giriş Tarihi: 06.05.2020

'da son dakika... Sarı-kırmızılılar, 'nde, gerekli corona virüsü tedbirlere uyarak ve sosyal mesafeyi koruyarak antrenmanlara başladığını açıkladı.

bu sabah itibarıyla gerekli corona virüsü tedbirlerini alarak 'nde antrenmanlara başladı.

Sabah antrenmanı, kondisyoner Yasin Küçük'ün yönetiminde gerçekleştirildi. Sabah grubunda; Fernando Muslera, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, ve Marcao yer aldı. Mariano ise salonda çalıştı.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da belirli sayıda oyuncu grubuyla idman gerçekleştirmişti.

Galatasaray'a flaş teklif! Diagne ve takas... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
F.Bahçe ve G.Saray'ın Komşu'da transfer savaşı başladı! İşte o isim... F.Bahçe ve G.Saray'ın Komşu'da transfer savaşı başladı! İşte o isim...
Terim'in gözü milli yıldızda! Hedefteki isim... Terim'in gözü milli yıldızda! Hedefteki isim...
Galatasaray'dan transferde büyük atak! Tam 7 isim... Galatasaray'dan transferde büyük atak! Tam 7 isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör