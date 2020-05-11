Diagne'de Ada umudu! Yönetim mest oldu...
Galatasaray’ın elden çıkarmak istediği Diagne yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılılar’ı umutlandırdı… Senegalli golcü, N.Forest logolu paylaşım yaparak İngiltere’ye transfer olacağının sinyalini verdi.
Galatasaray için Ada umudu… Sarı-Kırmızılılar'ın elden çıkarmak istediği Senegalli golcü Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı… Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İngiltere Championship ekibi Nottingham Forest'e transfer olacağının sinyalini verdi.
BİR ASLAN ASLA ÖLMEZ!
Diagne, Nottingham Forest logolu görseli, "Kader yazılmış ve gerçek. Her şey için teşekkürler. Tanrım benim için yaptığın her şey kabulüm. Bir Aslan asla ölmez" notu ile paylaştı.
TARAFTARLAR HAVAYA GİRDİ
Nottıngham taraftarları Diagne için sosyal medyadan, "Diagne, tam bir gol makinesi… Hemen transferi açıklayın… Everton ve A.Villa onu neden istemedi! Bu anlamsız" yorumları yaptı.
YÖNETİM DÜNDEN RAZI
Galatasaray Yönetimi gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği gibi Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya transfer ettikleri Mbaye Diagne'yi 5 milyon Euro'ya elden çıkarmaya razılar.
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