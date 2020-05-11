11 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Diagne'de Ada umudu! Yönetim mest oldu...

Diagne'de Ada umudu! Yönetim mest oldu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

’ın elden çıkarmak istediği Diagne yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılılar’ı umutlandırdı… golcü, N.Forest logolu paylaşım yaparak ’ye olacağının sinyalini verdi.

için Ada umudu… Sarı-Kırmızılılar'ın elden çıkarmak istediği golcü ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı… Diagne, hesabından yaptığı paylaşımla Championship ekibi 'e olacağının sinyalini verdi.

BİR ASLAN ASLA ÖLMEZ!

Diagne, Nottingham Forest logolu görseli, "Kader yazılmış ve gerçek. Her şey için teşekkürler. Tanrım benim için yaptığın her şey kabulüm. Bir Aslan asla ölmez" notu ile paylaştı.

Diagne'den kafaları karıştıran paylaşım haberin devamı


TARAFTARLAR HAVAYA GİRDİ

Nottıngham taraftarları Diagne için sosyal medyadan, "Diagne, tam bir gol makinesi… Hemen transferi açıklayın… Everton ve A.Villa onu neden istemedi! Bu anlamsız" yorumları yaptı.

YÖNETİM DÜNDEN RAZI

Galatasaray Yönetimi gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği gibi 'dan 13 milyon 'ya transfer ettikleri Mbaye Diagne'yi 5 milyon Euro'ya elden çıkarmaya razılar.

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