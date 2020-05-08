08 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Diagne'den kafaları karıştıran paylaşım

Diagne'den kafaları karıştıran paylaşım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

, geçtiğimiz sezon 10 milyon euro'ya 'dan kadrosuna kattığı ve 'nın ekibine kiraladığı , kafaları karıştıran bir paylaşımda bulundu.

'dan kiralandığı 'de kısa sürede kadro dışı kalan ve sonrasında saha dışında yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen , sezon sonu yaklaşırken bu kez de kafa karıştıran bir paylaşımıyla dikkat çekti.

Senegalli oyuncunun ismi bir süredir İngiliz ekibi ile anılıyordu. Sık sık Galatasaray'a dönmek istediğini belirten Diagne, çıkan söylentileri doğrular nitelikte bir Instagram paylaşımında bulundu.

Paylaştığı fotoğrafta üzerinde Club Brugge forması bulunan Diagne, Nottingham Forest'in logosuna da görselde yer verdi.

Brugge formalı ve Nottingham Forest logolu görseli ise, "Kader yazılmış ve gerçek... Her şey için çok teşekkürler. Tanrım benim için yaptığın her şey kabulüm. (Bir Aslan asla ölmez)" notuyla paylaştı.


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