Diagne'den kafaları karıştıran paylaşım
Galatasaray, geçtiğimiz sezon 10 milyon euro'ya Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ve Belçika'nın Club Brugge ekibine kiraladığı Mbaye Diagne, kafaları karıştıran bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'dan kiralandığı Club Brugge'de kısa sürede kadro dışı kalan ve sonrasında saha dışında yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Mbaye Diagne, sezon sonu yaklaşırken bu kez de kafa karıştıran bir paylaşımıyla dikkat çekti.
Senegalli oyuncunun ismi bir süredir İngiliz ekibi Nottingham Forest ile anılıyordu. Sık sık Galatasaray'a dönmek istediğini belirten Diagne, çıkan söylentileri doğrular nitelikte bir Instagram paylaşımında bulundu.
Paylaştığı fotoğrafta üzerinde Club Brugge forması bulunan Diagne, Nottingham Forest'in logosuna da görselde yer verdi.
Brugge formalı ve Nottingham Forest logolu görseli ise, "Kader yazılmış ve gerçek... Her şey için çok teşekkürler. Tanrım benim için yaptığın her şey kabulüm. (Bir Aslan asla ölmez)" notuyla paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde