10 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Radamel Falcao'dan Diego Ribas'a övgü dolu sözler!

Falcao'dan F.Bahçeli eski yıldıza övgü dolu sözler!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 Giriş Tarihi: 10.05.2020

'ın dünyaca ünlü golcüsü , 'le 2012 yılındaki finalini anlatırken, Fenerbahçeli eski oyuncu hakkında da övgü dolu sözler kullandı.

Fotomaç'ın derlediği habere göre; 'ın Kolombiyalı golcüsü , formasıyla 2012 yılında 'ya karşı oynadıkları finalini değerlendirdi. UEFA'ya konuşan yıldız futbolcu, bir dönem forması da giyen eski takım arkadaşı 'a övgüler yağdırdı ve şu ifadeleri kullandı:

Diego, az futbolcuda görülen bir yeteneğe sahip. Forveti arar ve onun hareketlerini okur. Her durumda nasıl bir çözüm yolu bulacağını bilir. O ve onun gibi sorumluluk alan futbolcular sayesinde finali kazandık. Fark yaratan buydu.

İki İspanyol kulübü Atletico Madrid ile Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maçı Madrid ekibi Radamel Falcao'nun iki ve Diego'nun bir golü ile 3-0 kazanarak şampiyon olmuştu.

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