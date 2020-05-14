15 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da corona virüsü şoku

G.Saray'da corona virüsü şoku
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

, performans ekibindeki bir yardımcı personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekip antrenmanların 6 gün iptal edildiği duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

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