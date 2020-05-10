Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen ve 9 yıldır gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Fernando Muslera'nın taliplerinin arttığı ve sezon sonunda sarı-kırmızılı takımda ayrılacağı iddia edilmişti. Özellikle Boca Juniors'ın Uruguaylı kaleci için ısrarcı olduğu iddia edilirken, tecrübeli eldiven ülke basınına transferiyle ilgili konuştu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 09:39 ABONE OL