10 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen ve 9 yıldır gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Fernando Muslera'nın taliplerinin arttığı ve sezon sonunda sarı-kırmızılı takımda ayrılacağı iddia edilmişti. Özellikle Boca Juniors'ın Uruguaylı kaleci için ısrarcı olduğu iddia edilirken, tecrübeli eldiven ülke basınına transferiyle ilgili konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 09:39
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Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Galatasaray taraftarının sevgilisi Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

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Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Arjantin medyası, Boca Juniors 2. Başkanı Riquelme'nin, Cimbom'un Uruguaylı kalecisini transfer etmek istediğini yazmıştı.

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Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Gazeteye yer alan haberde, Boca Arjantinli kalecisi Esteban Andrada'yı Avrupa'ya satmayı planlandığı ve yerine de Uruguaylı kaleci Muslera'yı düşündüğü iddia edilmişti.

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Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

MUSLERA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, ülke basınına Boca Juniors'tan transfer teklifi geldiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

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Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Galatasaray'da devam eden sözleşmesi olduğunu söyleyen Muslera, transfer iddiaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

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