15 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu

Mustafa Cengiz taburcu oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

Son dakika haberine göre; geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Başkanı , tedavi gördüğü hastanede taburcu oldu.

Başkanı 'den iyi haber geldi. Geçtiğimiz günlerde 10 saatlik beyin operasyonu geçiren Cengiz bugün saat 13:00'te taburcu oldu.

Cengiz dün akşam, kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapmıştı. Tecrübeli başkan sağlığının el verdiği kadarıyla ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları ile birlikte çalışmalara ara vermeden devam ettiğini söylerken, resmi siteden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapıldığını kaydetti.

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