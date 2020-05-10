10 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Balıkesirspor'dan flaş Rahmi Anıl Başaran açıklaması!

Menajeri açıkladı! G.Saray ve Trabzonspor ile görüştüm
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

1. Lig takımlarından ’da Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, genç golcü Rahmi ’a ve ’nın da talip olduğunu açıkladı.

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray ve Trabzonspor'un radarına girmeyi başaran Rahmi 'ın talipleri artıyor. Kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, Rahmi Anıl için ve 'nın da devreye girdiğini söyledi.

Dağlı, yaptığı açıklamada, "Rahmi Anıl Başaran için fiyatı yükseltmeye çalışıyoruz. 600 bin Euro civarında bir rakam belirledik. Benim görüşmelerimde rakam 600 bin Euro'ya kadar çıktı.

Trabzonspor, Rahmi Anıl'ı 2 aydır takip ediyor. Eski maçlarını da izlemişler. Rahmi Anıl bizim için önemli. Ben Galatasaray ve Trabzonspor ile görüştüm. Başakşehir'den futbolcunun menajerine teklif var. En son da Kasımpaşa'dan teklif geldi" dedi.

Rahmi Anıl Başaran ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Saydığınız takımlar büyük kulüpler. Bunlardan birinde forma giyersem, 'a katkım olursa çok mutlu olurum. Balıkesirspor'da sezonu bitirip, sezon sonu en hayırlı karar verilecektir."

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