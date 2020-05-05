05 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Jimmy Durmaz: Fatih Terim benden memnun

Jimmy Durmaz: Terim benden memnun
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

Sarı-kırmızılılara sezon başı gelen , İsveç basınına konuştu. 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, ayrılmayı düşünmediğini belirtirken, Teknik Direktörü 'in kendisinden memnun olduğunu söyledi.

Evde karantinaya giren Jimmy, "Kulüp tüm takıma gerekli desteği verdi. Bisiklet, ağırlık, koşu bandı var. Spor yapmaya devam ediyorum. Fiziksel olarak oldukça iyiyim. Ancak idmanı yapmayı özledim. Bir an önce futbola tekrar başlamak için gerekli şartların oluşmasını diliyorum" dedi. Ailesini çok özlediğini dile getiren İsveçli yıldız köpekleriyle vakit geçirdiğini söylerken, ", katkımdan dolayı memnun ancak takım çok iyi gittiğinden süre almak zorlaştı. Benim böyle devam etmemi istiyor, onunla birlikte çalışmak gerçekten çok güzel" dedi.

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