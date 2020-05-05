Jimmy Durmaz: Fatih Terim benden memnun

Sarı-kırmızılılara sezon başı gelen Jimmy Durmaz, İsveç basınına konuştu. 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, ayrılmayı düşünmediğini belirtirken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisinden memnun olduğunu söyledi.

Evde karantinaya giren Jimmy, "Kulüp tüm takıma gerekli desteği verdi. Bisiklet, ağırlık, koşu bandı var. Spor yapmaya devam ediyorum. Fiziksel olarak oldukça iyiyim. Ancak futbol idmanı yapmayı özledim. Bir an önce futbola tekrar başlamak için gerekli şartların oluşmasını diliyorum" dedi. Ailesini çok özlediğini dile getiren İsveçli yıldız köpekleriyle vakit geçirdiğini söylerken, "Fatih Terim, katkımdan dolayı memnun ancak takım çok iyi gittiğinden süre almak zorlaştı. Benim böyle devam etmemi istiyor, onunla birlikte çalışmak gerçekten çok güzel" dedi.

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