Al-İttihad'ın lisansı iptal olabilir!

Garry Rodrigues'in transferinden kalan 3 milyon euroyu Galatasaray'a hala ödemeyen Al-İttihad kulübünün başı belada. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurumu'ndan da sonuç alamayan Arap ekibinin lisansı iptal edilebilir.

Garry Rodrigues'in transferinden kalan 3 milyon euro'luk borcu Al-İttihad kulübünün başına iş açacak. Bir süredir borcunu ödemeyen ve FIFA'da davayı kaybeden İttihad daha sonra FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurumu'ndan da sonuç alamadı. CAS'ta kaybedilen Manuel Da Costa davasıyla birleşince İttihad kulübü spor faaliyetlerinden men cezası alma riskiyle karşı karşıya kaldı. Hukuk departmanının, kulübün lisansının iptalini engellemek için çalıştıkları bildirildi.

9 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Rodrigues, 9 Ocak 2019 tarihinde 9 milyon euro'ya Galatasaray'dan İttihad'a gitmiş, 13 Temmuz'da da Arap takımı tarafından Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

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