09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Tulumuna 'Feghouli' yazmıştı! Feghouli'den o sağlık çalışanına mesaj
Galatasaray'ın Cezayirli yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle, giydiği tuluma adını yazan sağlık çalışanına mesaj gönderdi. 30 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Allah seni korusun kardeşim" ifadelerini kullandı.
Corona virüsü salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, sağlık çalışanlarımız gece gündüz bu kapsamda mücadele göstermeye devam ediyor.
Bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasına Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'nin ismini ve forma numarasını yazdı. Tulum ile verdiği pozu sosyal medyada çalışan sağlık çalışanına Feghouli'den cevap gecikmedi.
Fotoğrafı alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşan Feghouli, "Allah seni korusun kardeşim" notunu düştü.
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