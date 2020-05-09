09 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Tulumuna 'Feghouli' yazmıştı! Feghouli'den o sağlık çalışanına mesaj

Feghouli'den o sağlık çalışanına mesaj!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

'ın Cezayirli yıldız oyuncusu , yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle, giydiği tuluma adını yazan sağlık çalışanına mesaj gönderdi. 30 yaşındaki yıldız, hesabından paylaşım yaparak, "Allah seni korusun kardeşim" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, sağlık çalışanlarımız gece gündüz bu kapsamda mücadele göstermeye devam ediyor.

Bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasına 'ın Cezayirli yıldızı 'nin ismini ve forma numarasını yazdı. Tulum ile verdiği pozu sosyal medyada çalışan sağlık çalışanına Feghouli'den cevap gecikmedi.

Resim

Fotoğrafı alıntılayarak hesabından paylaşan Feghouli, "Allah seni korusun kardeşim" notunu düştü.

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