04 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Seri'den Terim'e: Kalmak istiyorum

Seri'den Terim'e: Kalmak istiyorum
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Teknık direktör , Jean Michael Seri'nin yeniden kiralanması için yönetimden talepte bulundu. Tecrübeli hocanın öncelikle başarılı oyuncu ile görüştüğü ve "Galatasaray'da mutluyum. Bir yıl daha oynamak isterim" cevabı vermesinin ardından harekete geçildiği ifade edildi.

Teknık direktör , Jean Michael Seri'nin yeniden kiralanması için yönetimden talepte bulundu. Tecrübeli hocanın öncelikle başarılı oyuncu ile görüştüğü ve "Galatasaray'da mutluyum. Bir yıl daha oynamak isterim" cevabı vermesinin ardından harekete geçildiği ifade edildi. Seri'nin ayrıca kalması halinde 2.8 milyon euro'luk ücretinde de indirim yapmaya hazır olduğu bildirildi.
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