04 Mayıs 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Seri'den Terim'e: Kalmak istiyorum
Teknık direktör Fatih Terim, Jean Michael Seri'nin yeniden kiralanması için yönetimden talepte bulundu. Tecrübeli hocanın öncelikle başarılı oyuncu ile görüştüğü ve "Galatasaray'da mutluyum. Bir yıl daha oynamak isterim" cevabı vermesinin ardından harekete geçildiği ifade edildi.
Teknık direktör Fatih Terim, Jean Michael Seri'nin yeniden kiralanması için yönetimden talepte bulundu. Tecrübeli hocanın öncelikle başarılı oyuncu ile görüştüğü ve "Galatasaray'da mutluyum. Bir yıl daha oynamak isterim" cevabı vermesinin ardından harekete geçildiği ifade edildi. Seri'nin ayrıca kalması halinde 2.8 milyon euro'luk ücretinde de indirim yapmaya hazır olduğu bildirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde