Donk'a yeni sözleşme

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in talimatıyla bonuslarla beraber yaklaşık 2.2 milyon euro kazanan Ryan Donk'a 1 yıllık yeni bir sözleşme taslağı hazırlandı.

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in talimatıyla bonuslarla beraber yaklaşık 2.2 milyon euro kazanan Ryan Donk'a 1 yıllık yeni bir sözleşme taslağı hazırlandı. Bu sezon garanti alacağı 1.9 milyon euroluk ücretinde 400 bin euro'luk indirim yapması halinde, kendisiyle bir yıl daha sözleşme yapılacağı ifade edildi. Kabul etmesi halinde 34 yaşındaki futbolcuya, gelecek sezon için de 1.2 milyon euro ödenecek. Donk'un düşünmek için süre istediği öğrenildi.

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