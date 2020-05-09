Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Arsenal de istiyor

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan ve bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Yeni sezonda güçlü bir savunma hattı oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, İngiliz devi Arsenal'in de radarında olan yıldız oyuncuyu gündemine aldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 09.05.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 14:39 ABONE OL