09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Arsenal de istiyor

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan ve bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Yeni sezonda güçlü bir savunma hattı oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, İngiliz devi Arsenal'in de radarında olan yıldız oyuncuyu gündemine aldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 14:39
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Arsenal de istiyor

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Arsenal de istiyor

Luyindama sakatlandıktan sonra Donk'u stopere çeken, Marcao'dan ise tam anlamıyla beklenen verimi alamayan Galatasaray'da lig sonrası savunma hattı değişecek gibi gözüküyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Arsenal de istiyor

Sarı-kırmızılılar, futbolcu satışına göre burayı 2 hatta 3 isimle takviye edebilir.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Arsenal de istiyor

Fanatik'in haberine göre stoper arayışlarını sürdüren Cimbom'da gündemdeki oyunculardan biri de Eray Cömert...

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Arsenal de istiyor

Devre arasında da listede olan 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu, 2019'da milli takım tercihini İsviçre'den yana kullanmıştı.

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