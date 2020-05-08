Galatasaray'a yeni Zidane! PSG'yi reddetti Cimbom'a geliyor...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray gelecek vaat eden yıldızlardan biri olarak Adil Aouchiche’yi gündemine almıştı. Yeni Zidane olarak gösterilen 17 yaşındaki futbolcu, PSG'nin teklifini reddetti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSG'nin Fransız yıldız adayı Adil Aouchiche'yi gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Yeni Zidane olarak lanse edilen 17 yaşındaki 10 numara Aouchiche için çalışmalara başladığı ve hamle yapacağı belirtildi.
PSG'Yİ REDDETTİ!
Fotomaç'ın haberine göre; Fransız devi PSG'nin altyapısından çıkan ve yeni Zidane olarak lanse edilen Adil Aouchiche, kulübünde kalmak istemiyor. Galatasaray'ın da listesinde bulunan 17 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor. Bu sezon alt yaş takımında 7 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Adil, zaman zaman A takım kadrosuna da giriyor.
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