08 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Belhanda taraftarı Fenerbahçeli sandı

Belhanda, taraftarı F.Bahçeli sandı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Galatasaraylı bir taraftar, üzerinden Belhanda'ya, "Seni sevmiyoruz, eve git, bizi rahat bırak" dedi. Faslı futbolcu ise kendisine mesaj atan taraftarı Fenerbahçeli sanarak imojilerle yanıt verdi. 30 yaşındaki oyuncu, "2 aydır evdeyim taşınmadım" derken, imojilerle ağlayan surat ifadesini kullandı ve "Size bir şey hatırlatacaktır" dedi. Bu imoji, 'Fener ağlama' sloganıyla özdeşleşiyor.

Galatasaraylı bir taraftar, üzerinden Belhanda'ya, "Seni sevmiyoruz, eve git, bizi rahat bırak" dedi. Faslı futbolcu ise kendisine mesaj atan taraftarı Fenerbahçeli sanarak imojilerle yanıt verdi. 30 yaşındaki oyuncu, "2 aydır evdeyim taşınmadım" derken, imojilerle ağlayan surat ifadesini kullandı ve "Size bir şey hatırlatacaktır" dedi. Bu imoji, 'Fener ağlama' sloganıyla özdeşleşiyor.

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