Galatasaray'dan Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamalarına sert cevap! "Sadece başkan ve..."
Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yaptığı açıklamalara cevap verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir.
Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşler kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz.
Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.
Diğer taraftan, Futbol A Takımımız Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin oynanması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda antrenmanlara devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"
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