Galatasaray'da Luyindama için flaş karar

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar verilmeye başlandı. Sezon sonu birçok futbolcuyla yolları ayıracak olan sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinin gözdesi konumunda olan Luyindama'yla ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Galatasaray haberi...