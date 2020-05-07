07 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Luyindama için flaş karar

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar verilmeye başlandı. Sezon sonu birçok futbolcuyla yolları ayıracak olan sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinin gözdesi konumunda olan Luyindama'yla ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Galatasaray haberi...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 19:35
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Galatasaray'da Luyindama için flaş karar

Galatasaray, Premier Lig takımlarının gözdesi durumunda bulunan Luyindama için kararını verdi.

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Galatasaray'da Luyindama için flaş karar

Corona virüsünün futbolu ekonomik yönden kötü etkilemesinin ardından sarı-kırmızılılar belli arayışlara girmişti.

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Galatasaray'da Luyindama için flaş karar

Yaz transfer sezonunda yüksek bonservis bedeli ödemeyi düşünmeyen Galatasaray yönetimi bonservisi elinde olan yıldızlara yönelecek.

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Galatasaray'da Luyindama için flaş karar

Transfer hamlelerini buna göre yapacak olan sarı-kırmızılılarda kaynak arayışı sürerken Luyindama'nın transferiyle ilgili alt limit belirlendi.

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Galatasaray'da Luyindama için flaş karar

Kongo formasıyla çok ağır bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Luyindama bu şansızlığa rağmen transferde gözde durumunda...

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