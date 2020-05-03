Borsa’da en değerli G.Saray

Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi Galatasaray oldu.

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Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Nisan ayını 1 milyar 393 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı, 1 milyar 252 milyon 870 bin ile Trabzonspor, 1 milyar 18 milyon 504 bin ile Fene